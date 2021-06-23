İGDAŞ'ın Merter'deki eski hizmet binası 147 milyon 174 bin liraya satıldı

KİPTAŞ'ın düzenlediği müzayedede, İGDAŞ'ın Merter'deki eski hizmet binası ile arsası 147 milyon 174 bin 933 liraya satıldı.

KİPTAŞ'ın düzenlediği müzayedede, İGDAŞ'ın Merter'deki eski hizmet binası ile arsası 147 milyon 174 bin 933 liraya satıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, kentte muhtelif bölgelerde bulunan 26 dükkan ve 6 arsa ile İGDAŞ'a ait bazı taşınmazları gayrimenkul müzayedesinde açık artırma ile satışa sundu.

KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen müzayedenin ilk bölümünde İGDAŞ'a ait taşınmazlar satışa sunuldu.

Üsküdar'da bulunan, İGDAŞ'ın 29 bin 665 metrekarelik Ünalan İkmal Sahası arsası 546 milyon 935 bin 241 liraya satışa sunulurken arsa için herhangi bir teklif verilmedi.

İGDAŞ'ın Merter'deki eski hizmet binası ve arsası ise 147 milyon 174 bin 933 liraya satıldı. Taşınmazı özel bir inşaat şirketinin aldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken