İGDAŞ'a mevzuata aykırı fatura düzenlendiği gerekçesiyle soruşturma

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti.