İGC üyeleri, "Geleceğe Nefes" olacak

08.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:18

Sarnıç'ta oluşturulacak İzmir Gazeteciler Cemiyeti Ormanı fidan dikimine katılmak isteyen üyeler için Pazartesi günü saat 10.00'da Alsancak'ta bulunan Cemiyet binası önünden otobüs kaldırılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin Başdanışmanı Arif Barata ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen arasında varılan anlaşma uyarınca, bakanlığın "Geleceğe Nefes" projesinde İzmir Gazeteciler Cemiyeti adına da bir orman oluşturulacak.

İGC Başkanı Misket Dikmen, Arif Barata'nın ziyaretinden ve yapılan işbirliğinden duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, "Her bir üyemiz için bir fidanı toprakla buluşturacağımız bu etkinliğe, tüm üyelerimizi bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu güzel kampanyasını gönülden destekliyoruz. Yazın ormanlarımız ile birlikte ciğerimiz de yanmıştı, şimdi İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak bu seferberlikte bizim de katkı sağlamamıza olanak veren Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza ve Sayın Barata'ya üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

İZMİRLİLERE TEŞEKKÜR

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin Başdanışmanı Arif Barata ise İzmirlilerin çevre duyarlılğının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Geleceğe nefes kampanyamıza İzmirli gazetecilerin katkı vermesi bizi ayrıca mutlu etti. Çevremize, doğamıza hep birlikte sahip çıkacağız, bu konuda medyamıza da önemli görevler düşüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler