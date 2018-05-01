Igc 2018/19 Küresel Pirinç Üretim Öngörüsünü Yükseltti

– Dünya Tahıl Konseyi (IGC) 2017/18 sezonu sonunda 339 milyon ton olmasını öngördüğü küresel pirinç üretimine ilişkin, Temmuz 2018/ Haziran 2019 dönemi öngörüsünü, 1 milyon ton yükselterek, geçen yıla göre 7 milyon ton fazla olan 493 milyon tona çıkardı.

IGC'nin Mart ayındaki 2018/19 dönemi için küresel pirinç fasulyesi üretimi öngörüsü 492 milyon ton düzeyindeydi.

IGC'nin yayınladığı Dünya Pirinç Durumu, Nisan 2018 Raporu'nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:

"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 487 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya pirinç tüketiminin, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden 2 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 6 milyon ton yüksek, 493 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngörüyor.

"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 46 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya pirinç ticaretinin, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden ve 2017/18 sezonundan 1 milyon ton yüksek, 47 milyon ton miktarda öngörüyor.

"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 123 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu pirinç stoklarının, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden ve 2017/18 sezonundan değişmeden, 123 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

"Konsey; başlıca ihracatçıların (ABD, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam) 2017/18 sezonu sonunda 26 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu pirinç stoklarının, 2018/19 döneminde, Mart ayı öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 1 milyon ton düşük, 25 milyon ton miktarda gerçekleşmesini bekliyor." (Tablo) - İstanbul