Igc 2018/19 Dünya Soya Üretim Öngörüsünü Yükseltti

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), dünya soya üretimi öngörüsünü, 2017 – 2018 sezonunda öngörülen 346 milyon tondan, 2017 – 2018 sezonu üretiminden 7 milyon ton yükselterek, 353 milyon ton olarak revize etti.

IGC'nin 2017 – 2018 sezonu için öngörüsü 341 milyon ton düzeyindeydi.

Prof. Dr. Hikmet Boyacıoğlu'nun, IGC'nin yayınladığı Dünya Soya Durumu, Şubat 2019 Raporu'ndan derlediği bilgiler ve değerlendirmeler şöyle:

IGC; 2017/18 sezonu sonunda 346 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya soya fasulyesi tüketiminin, 2018/19 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 7 milyon ton yüksek, 353 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.

"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 153 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya soya fasulyesi ticaretinin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan değişmeden, 153 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 43 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 5 milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 6 milyon ton yüksek, 49 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

"Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 17 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 12 milyon ton yüksek, 29 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı." (Tablo) - İstanbul

Kaynak: DHA