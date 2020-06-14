İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin açılış töreninde konuştu
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İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin açılış töreninde konuştu

İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz İstanbul Havalimanı'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük vizyon projelerinden biri olduğunu söyledi.

14.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:38

İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz İstanbul Havalimanı'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük vizyon projelerinden biri olduğunu söyledi.

Cengiz, İstanbul Havalimanı'nın yapımının ilk gününde tam kapasite hizmete geçmesine kadar olan sürede yaşanılanları aktaran bir belgesel yayınlandığını ifade ederek, "Bu belgeseli izleyen herkes hem İstanbul Havalimanı'nın hem de yapılan işin büyüklüğünün çok daha iyi anladığını söylüyor. Olağanüstü bir çaba ile rekor bir sürede imza atılan başarımızı alkışlıyoruz. Bu başarıda en büyük pay size aittir Cumhurbaşkanım. Eğer 42 ay gibi imkansız görülen bir sürede böylesine dev bir eseri yapmak mümkün olduysa bu sizin desteğiniz ve sorunları anında çözen yaklaşımınız sayesindedir." diye konuştu.

Açılışın üzerinden geçen bir yıllık sürede İstanbul Havalimanı'nda hiçbir sorun yaşamadıklarını, çok başarılı bir döneme imza atıldığını ifade eden Cengiz, "Yakaladığımız bu başarı tüm dünyaya örnek olacak nitelikte, salgın öncesindeki yolcu sayısı da bunu başardığımızı teyit ediyor." şeklinde konuştu.

İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin açılış töreninde konuştu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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