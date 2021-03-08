İGA, yayınladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
08.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:48
İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla videolu mesaj yayınladı.
İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla videolu mesaj yayınladı.
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan kadın çalışanlarının ifadeleri yer alıyor.
"Kadın varsa güven var" sözleriyle paylaşılan videoda, "Bugün bir kez daha diyoruz ki kadınlar iyi ki var çünkü #KadınVarsa gelişim, başarı ve gelecek var. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı