İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı'ndan "Çevre Farkındalığı" için iş birliği

02.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:42

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle, atılan çöplerin çevreye etkileri ve geri dönüşümü konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan "Farkında Mısın?" Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması düzenlendi.



İGA'dan yapılan açıklamaya göre, başvuruları 23 Aralık 2019'da başlayan yarışmanın fotoğraf ve kısa video olmak üzere iki ayrı kategorisi bulunuyor. Büyük Efes Sanat'ın da destekçisi olduğu yarışmaya başvurular 29 Şubat'a kadar devam edecek olup, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık.



Kaynaklarımızın sonsuzmuş gibi tükendiğine, çevreye atılan her parça çöpün doğada kuşaklar boyunca kaldığına, bu durumu tersine çevirmenin herkesin elinde olduğuna "Farkında Mısın?" yarışmasıyla dikkat çekilmesi amaçlanıyor.



Başvuruları www.farkindamisinyarimasi.org adresinden online olarak yapılabilecek yarışma sonunda, her iki kategoride belirlenen ilk 3 eser sahibine para ödülleri verilecek. Her iki kategoride sergilemeye değer 20'şer eser belirlenecek ve bu eserler belli bir süre İstanbul Havalimanı'nda sergilenecek.



Mart ayı itibarıyla sonuçlanacak yarışmanın jüri üyeliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Uzman Psikolog Prof. Dr. Zuhal Baltaş, Fotoğraf Sanatçısı Gültekin Çizgen, CNN Türk Program Yapımcısı Güven İslamoğlu, İGA Üst Yönetici Danışmanı Ülkü Özeren, İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Vargı oluşturuyor.



Çöpüne Sahip Çık Vakfı



"Temiz bir çevre için tüm toplumun çöpün üretimi ve doğru yere atılması konusunda hassasiyet ile davrandığı sürdürülebilir bir dünya yaratmak" vizyonuyla kurulmuş olan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, çöpten arınmış bir çevre için toplumda davranış dönüşümü sağlamak üzere kampanyalar düzenliyor, eğitici ve teşvik edici projeler hayata geçiriyor, çevre politikalarını iyileştirmek için katkı sağlıyor ve bunların tüm Türkiye'de yaygınlaşması için çalışıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın Genel Müdürü Emrah Bilge, "çöp"ün, aslında çöp olduğuna karar verilinceye kadar kullanılan her şey olduğunu ifade etti.



Bilge, bir nesnenin çöp olduğuna işe yaramadığında, artık kullanılmak istenilmediği düşünüldüğünde karar verildiğini kaydederek, "Çöp kolayca atılır ki gözümüzden de bizden de uzak olsun. Peki, bu çöplerin nereye gittiğini, doğada ve kendi sağlığımız üzerinde ne etkileri olduğunu düşünüyor muyuz? "Farkında Mısın?" bu soruların cevaplarını düşündürmeyi, birey olarak neler yapabileceğimizi görsel yollarla ortaya koymayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Hedef "Sıfır Atık"



İGA Üst Yönetici Danışmanı Ülkü Özeren ise İstanbul Havalimanı'nda başarıyla sürdürülen çalışmalardan bahsederken atık sorununun kaynağında çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.



Özeren, "Farkında Mısın?" Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması'nın önemli bir çevre farkındalığı yaratacağını vurgularken, kaynakların daha verimli kullanması için başta atık oluşumunun yollarının bulunmasının gerekliliğine dikkat çekti.



Bu çalışmalar sonucunda atık miktarının azaltılabileceğinin altını çizen Özeren, şunları kaydetti:



"Yaşadığımız dünyaya duyduğumuz saygı ve en önemlisi sürdürülebilirlik anlayışıyla küresel hub olan İstanbul Havalimanı'nda çalışmalarımızı 'Sıfır Atık Prensipleri' çerçevesinde yürütüyoruz. Hedefimizi 'Sıfır Atık' olarak belirledik ve havalimanındaki diğer paydaşlarımızla Sıfır Atık Deklarasyonu'nu imzaladık. Bu doğrultuda tüm atık yönetimi altyapısının geri dönüşüm sağlayacak şekilde atık toplama ve işleme özelliğiyle dizayn edilmesine özen gösterdik. Gelecek nesillere tertemiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz."

Kaynak: AA