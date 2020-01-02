İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı'ndan 'Çevre Farkındalığı' İçin İş Birliği

02.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:03

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde gelecek nesillere tertemiz, yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüren iGA, bu faaliyetleri doğrultusunda Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği yaparak "Farkında Mısın?" isimli Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışmasına imza attı.

Başvuruları 23 Aralık 2019 tarihinde başlayan yarışmanın fotoğraf ve kısa video olmak üzere iki ayrı kategorisi bulunuyor. Büyük Efes Sanat'ın da destekçisi olduğu yarışmaya başvurular 29 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek olup, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık.

Amaç çevre farkındalığı oluşturmak...

Kaynaklarımızın sonsuzmuş gibi tükendiğine, çevreye atılan her parça çöpün doğada kuşaklar boyunca kaldığına, bu durumu tersine çevirmenin herkesin elinde olduğuna "Farkında Mısın?" yarışmasıyla dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Bültenler