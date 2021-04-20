"İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması"nın sonuçları 30 Nisan'da açıklanacak
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"İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması"nın sonuçları 30 Nisan'da açıklanacak

'İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması'nın sonuçları 30 Nisan'da açıklanacak
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi işbirliğiyle düzenlenen "İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması" sonuçlarının 30 Nisan'da açıklanacağı bildirildi.

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi işbirliğiyle düzenlenen "İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması" sonuçlarının 30 Nisan'da açıklanacağı bildirildi.

İGA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Yetenek Kapısı" proje yarışmaları kapsamında gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi iş birliğiyle düzenlenen "İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması" sonuçlarının açıklanma tarihinin 30 Nisan'a uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yarışmaya yetenekkapisi.org adresinden başvuruların tamamlandığı kaydedilerek, sonuçların açıklama tarihinin 30 Nisan 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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