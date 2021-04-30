İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması'nın sonuçları belirlendi
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İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması'nın sonuçları belirlendi

İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması'nın sonuçları belirlendi
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi iş birliğiyle düzenlenen "İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması" sonuçları açıklandı.

İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi iş birliğiyle düzenlenen "İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması" sonuçları açıklandı.

"Yetenekkapisi.org" adresinden başvuruları tamamlanan ve sayımı yapılan oylamada, birinciliğe "İyiliklerin Seni Uçuruyor" projesi layık görüldü. İkinciliğe "Engellilere Yönelik Otonom Elektrikli Araç (Elority-1)", üçüncülüğe ise "Duymayan Kalmasın" projeleri hak kazandı.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi iş birliği ile düzenlenen @yetenekapisi Uçan Fikirler Yarışması kazananları belli oldu. Katılım gösteren herkese teşekkür ederiz. İşte kazanan projeler." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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