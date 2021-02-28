İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması başvuruları 14 Mart'a uzatıldı
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İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması başvuruları 14 Mart'a uzatıldı

28.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:38
İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması başvuruları 14 Mart'a uzatıldı

İstanbul Havalimanı işletmesi İGA, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi işbirliğiyle düzenlenen Yetenek Kapısı Uçan Fikirler Proje Yarışmasına başvuruların 14 Mart'a uzatıldığını duyurdu.

İstanbul Havalimanı işletmesi İGA, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi işbirliğiyle düzenlenen Yetenek Kapısı Uçan Fikirler Proje Yarışmasına başvuruların 14 Mart'a uzatıldığını duyurdu.

İGA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Yetenek Kapısı proje yarışmaları kapsamında gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi iş birliğiyle düzenlenen "İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması" başvurularının yoğun talep üzerine 14 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İyi bir gelecek için fikirlerini paylaş" sloganıyla başlayan İGA Uçan Fikirler Proje Yarışmasına başvuruların, yetenekkapisi.org adresi üzerinden sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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