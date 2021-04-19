İGA, ramazan atmosferini İstanbul Havalimanı'nda yaşatıyor

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, düzenlediği etkinliklerle ramazan atmosferini İstanbul Havalimanı'nda yaşatıyor.

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, düzenlediği etkinliklerle ramazan atmosferini İstanbul Havalimanı'nda yaşatıyor.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan ve etkinliklerin de yer aldığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Havalimanı ramazan ayı boyunca çok renkli. Sanat etkinlikleri, müzik dinletileri, Karagöz-Hacivat gösterisi, macun&pamuk şeker stantları ve çok daha fazlası sizlerle.."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ