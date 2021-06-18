İGA PASS'tan çalışanına "Babalar Günü" sürprizi

İstanbul Havalimanı'nın üyelik programı İGA PASS, Kovid-19 salgını boyunca bir gün dahi izin almadan özveriyle çalışan personeline, "Babalar Günü" öncesi, YouTuber Merve Özkaynak ile izleyenleri duygulandıracak bir sürpriz hazırladı.

İstanbul Havalimanı'nın üyelik programı İGA PASS, Kovid-19 salgını boyunca bir gün dahi izin almadan özveriyle çalışan personeline, "Babalar Günü" öncesi, YouTuber Merve Özkaynak ile izleyenleri duygulandıracak bir sürpriz hazırladı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, yolculara sağladığı üst düzey hizmetlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı'nın premium hizmeti İGA PASS, havalimanında görev yapan ve koronavirüs salgını sürecinde bir gün dahi izin kullanmadan, havalimanı yolcularının sevdiklerine kavuşması için çalışan Dilan Özbek'e, unutamayacağı anlar yaşattı. Bu anlar videoya da alındı.

Hazırlanan videoda YouTuber Merve Özkaynak misafir olarak Meet & Greet personeli Dilan Özbek'in rehberliğinde, Dalaman'a uçmak üzere İstanbul Havalimanı'ndaki İGA PASS hizmetlerinden yararlanıyor. Havalimanındaki konfor dolu serüvenin sonunda, uçuş kapısına gelindiğinde Merve Özkaynak, sürpriz bir şekilde İGA PASS personeli Dilan Özbek adına düzenlenen babasının yaşadığı Muğla'nın Fethiye ilçesine gitmesi için İstanbul-Dalaman biletini çıkarıyor. Aslında bu yolculuğun kendisi için değil Dilan Özbek için olduğunu belirtiyor. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Özbek, duygusal dolu anların sonunda Babalar Günü için Fethiye'ye gidiyor ve babasına kavuşuyor.

Video sonunda, en zor zamanlarda dahi seyahat edenleri sevdiklerine kavuşturmak için emek veren çalışanlarına teşekkür eden İGA PASS, artık onların da sevdiklerine kavuşma zamanı geldiği mesajını veriyor.

Babalar Günü'ne özel olarak hazırlanan çalışmaya İGA PASS'ın sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak