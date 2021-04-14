İGA, kısmi kapanma nedeniyle yolcuların seyahat belgeleriyle İstanbul Havalimanı'na ulaşabileceğini duyurdu
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İGA, kısmi kapanma nedeniyle yolcuların seyahat belgeleriyle İstanbul Havalimanı'na ulaşabileceğini duyurdu

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İGA, kısmi kapanma nedeniyle yolcuların seyahat belgeleriyle İstanbul Havalimanı'na ulaşabileceğini duyurdu

İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kısmi kapanma kararı nedeniyle uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayabileceklerini bildirdi.

Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi

İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kısmi kapanma kararı nedeniyle uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayabileceklerini bildirdi.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Kovid-19 önlemleri kapsamında kısmi kapanmanın gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kısmi kapanma sürecinde yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek, havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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