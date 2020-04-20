İGA, İstanbul Havalimanı'na 3. pist için başvuru yaptı İstanbul Havalimanı'nın 3. pist çalışmalarını sürdüren İGA, 18 Haziran 2020 tarihinde 3. bağımsız pistin uçuşa hazır olacağına dair başvuru, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne resmi olarak yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nın 3. pist çalışmalarını sürdüren İGA, 18 Haziran 2020 tarihinde 3. bağımsız pistin uçuşa hazır olacağına dair başvuru, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne resmi olarak yapıldı. Kaynak: Dunya.com