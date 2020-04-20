İGA, İstanbul Havalimanı'na 3. pist için başvuru yaptı
İstanbul Havalimanı'nın 3. pist çalışmalarını sürdüren İGA, 18 Haziran 2020 tarihinde 3. bağımsız pistin uçuşa hazır olacağına dair başvuru, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne resmi olarak yapıldı.
20.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:56
İstanbul Havalimanı'nın 3. pist çalışmalarını sürdüren İGA, 18 Haziran 2020 tarihinde 3. bağımsız pistin uçuşa hazır olacağına dair başvuru, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne resmi olarak yapıldı.
Kaynak: Dunya.com