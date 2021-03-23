İGA İstanbul Havalimanı BİP müşteri hizmetleri hattı açıldı
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İGA İstanbul Havalimanı BİP müşteri hizmetleri hattı açıldı

23.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:14
İGA İstanbul Havalimanı BİP müşteri hizmetleri hattı açıldı

İGA, İstanbul Havalimanı BİP müşteri hizmetleri hattı açtığını duyurdu.

İGA, İstanbul Havalimanı BİP müşteri hizmetleri hattı açtığını duyurdu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hizmetlerimiz bir BİP yakınlıkta. İstanbul Havalimanı BİP hattı hizmete hazır. Merak ettiğiniz tüm sorular için hizmetinizdeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Hat, sosyal paylaşım ağı BİP'te "İGA" adıyla açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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