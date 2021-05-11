İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu "Aviation StraightTalk Live" paneline katılacak

İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından düzenlenen "Aviation StraightTalk Live" paneline konuşmacı olarak katılacak.