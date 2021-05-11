İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu "Aviation StraightTalk Live" paneline katılacak
İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından düzenlenen "Aviation StraightTalk Live" paneline konuşmacı olarak katılacak.
İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından düzenlenen "Aviation StraightTalk Live" paneline konuşmacı olarak katılacak.
İGA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "CEO'muz Kadri Samsunlu'nun @eurocontrol 'Aviation StraightTalk Live' etkinliğinde Kovid-19 pandemisinin havacılık sektörüne etkileri ve Kovid-19 aşılama süreciyle birlikte sektörün geleceğini yorumlayacağı paneli izlemeye sizler de davetlisiniz." ifadeleri kullanıldı.
Etkinliğin, bugün saat 15.00'te başlayacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ