İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, gazetecilerle bir araya geldi
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İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, gazetecilerle bir araya geldi

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, gazetecilerle bir araya geldi.

17.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:08

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, gazetecilerle bir araya geldi.

Samsunlu, havalimanında görev yapan basın mensuplarının katıldığı YOTEL Hotel'de düzenlenen toplantıda, ilk fazı 2018'de resmi törenle açılan Havalimanı'ndaki işleyiş ve planlamalar hakkında bazı bilgiler verdi.

Gelecek yıl havalimanında yapılacak yenilikler ve hedefler hakkında değerlendirmelerde bulunan Samsunlu, 2020'de hava yolu şirketlerinin sayısını daha da artırmak istediklerini belirtti.

Samsunlu, toplantının sonunda gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, gazetecilerle bir araya geldi
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