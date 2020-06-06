İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, Alman FAZ gazetesine konuştu Açıklaması
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İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, Alman FAZ gazetesine konuştu Açıklaması

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bahane ederek kendi pazarını bir süreliğine korumaya çalıştığını belirtti.

İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, Alman FAZ gazetesine konuştu Açıklaması
06.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:23

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bahane ederek kendi pazarını bir süreliğine korumaya çalıştığını belirtti.

Samsunlu, Almanya'nın ulusal gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) verdiği röportajda, havacılık sektörünün durumu ve İstanbul Havalimanı'nın planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin seferlerin başlamasıyla ilgili tutumlarına değinen Samsunlu, "Bence Avrupa, koronavirüs pandemisini bahane olarak kullanıyor ve kendi pazarını bir süreliğine korumaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Samsunlu, mart ayı sonunda ara verilen uçuşlara kaldığı yerden devam etmeleri gerektiğini belirterek, salgın sonrası havacılık sektöründeki gerileme ile ilgili kötümser tahminleri olmadığını kaydetti.

Salgının ikinci dalgası olmadığı takdirde 2021 yılının sonuna gelindiğinde 2019 yılı seviyelerine tekrar ulaşılabileceğini ifade eden Samsunlu, salgın sürecinde İstanbul Havalimanı'nın üçüncü bağımsız pistinin tamamlandığını, yılın ortasında tam vaktinde açılacağını bildirdi.

Kadri Samsunlu, "150-200 milyon yolcu hedefimizden vazgeçmiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İşlerin sadece 18 ay ertelendiğini, "hub" havalimanlarının koronavirüs salgını sürecinin potansiyel kazananları olduğunu düşündüğünü aktaran Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğü sayesinde, yolcuların güvenliğini daha kolay sağlayabileceklerini vurguladı.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'na gelen her yolcuya Kovid-19 testi yapılacağını, 2 saat içinde testlerin sonuçlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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