İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Gelecek Hayalleri" sergisine katıldı

18.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:20

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilciliğinin düzenlediği "Gelecek Hayalleri" fotoğraf sergisinin farklı kökenlerden gelen gençlerin ortak bir proje etrafında neler yapabileceğinin en güzel örneği olduğunu bildirdi.

Samsunlu, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışında yaptığı konuşmada, organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını, serginin 1 ay boyunca havalimanında ziyarete açık olacağını belirtti.

Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nı yaşayan bir mekan olarak kurguladıklarını, kültür ve sanatın en büyük destekçisi olmak için çalıştıklarını kaydederek, "Kültür ve sanat etkinliği de yolculuk deneyimlerinin en önemli noktalarından birini oluşturuyor. İstanbul Havalimanı'nda kültüre, sanata ve çevreye olan desteğimizin her zaman süreceğinin altını özellikle çizmek isterim." diye konuştu.

Projede Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de yaşayan, yaşları 11 ila 18 arasında değişen çocuk ve gençlerin görüntülerinin yer aldığını ifade eden Samsunlu, çocukların ve gençlerin gözünden çevredeki olup bitenlere şahit olmanın önemli olduğunu kaydetti.

Samsunlu, Türkiye'deki Suriyelilerin sosyal entegrasyonu açısından projenin önemine değinerek, "Bu sergi göçmen sorununu dünya vatandaşlarına tekrar hatırlatmak için de vesile olacaktır. 'Gelecek Hayalleri' fotoğraf sergisi farklı kökenlerden gelen gençlerin ortak bir proje etrafında neler yapabileceklerinin en güzel örneği olduğunu düşünüyoruz. Farklı kültürlerin buluştuğu küresel hub olan İstanbul Havalimanı'nda bu anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Projede fotoğrafları yer alan Suriyeli İbrahim Hasan ise ülkesinden 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini dile getirerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNICEF Türkiye Temsilciliğinin Suriyelilerin yaşadıkları zorlukları en aza indirmek için uzattıkları yardım elinin kendisine dokunduğunu belirtti.

Hasan, "En zor anımızda bile yalnız olmadığımızı bu eğitim çalışmasında hissettim. Savaş insanı çaresiz bırakır, savaşın çocukların dertlerine çare bulmadığı için yapılan bu çalışmalar bizim için çok kıymetlidir." dedi

Nazlıcan Erdoğdu da fotoğraf sergisinde yer alan eserlerin bir yıllık eğitim ve çalışmanın ürünü olduğunu, hayal ettiklerini fotoğraflara yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Projede yer alan Suriyeli yaşıtlarıyla tercüman aracılığıyla konuşurken zamanla arkadaş olduklarını kaydederek, "Fotoğrafçılık sayesinde arkadaşlığı, sevgiyi, insanlara yardımı ve her şeyi öğrendik. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığı, UNICEF ile İGA'ya teşekkür ederiz." değerlendirmesini yaptı.

Gençlere sertifikaları verildi

Konuşmalarının ardından, "Gençlerin Gözünden Projesi" kapsamında fotoğrafları sergilenen 30'u Suriyeli, 30'u Türk toplam 60 gence sertifikaları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Samsunlu ile İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı tarafından takdim edildi.

Gençlerle sergiyi gezen ve fotoğrafların sahiplerinden eserlerle ilgili bilgi alan Kasapoğlu, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA