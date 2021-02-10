İGA görevlileri, İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan anneyi ziyaret etti
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İGA görevlileri, İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan anneyi ziyaret etti

10.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:28
İGA görevlileri, İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan anneyi ziyaret etti

İGA Havalimanı İşletmesi görevlileri, İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan Kırgızistanlı Shakh Sanam Kabilzhankyzy'e tedavisinin sürdüğü hastanede ziyarette bulundu.

İGA Havalimanı İşletmesi görevlileri, İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan Kırgızistanlı Shakh Sanam Kabilzhankyzy'e tedavisinin sürdüğü hastanede ziyarette bulundu.

Pazar günü, tarifeli uçakla, Rusya'nın Saint Petersburg kentinden Ankara'ya gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan Kabilzhankyzy, bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Kabilzhankyzy ile bebeği sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İGA Havalimanı İşletmesi görevlileri, tedavisi süren Kabilzhankyzy'i hastanede ziyaret etti.

Ziyarette, anneye altın ile İstanbul Havalimanı özel yolcu programı olan "İGA PASS" üyeliği hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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