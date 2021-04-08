İGA, engelli yolculara taksi hizmeti başladığını duyurdu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, engelli yolculara yönelik özel mekanizmalı taksi uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, engelli yolculara yönelik özel mekanizmalı taksi uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erişilebilir hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Erişilebilir seyahatin adresi İstanbul Havalimanı'nda, özel koltuk mekanizmasına sahip taksilerimiz ile konforlu seyahat deneyiminiz için hizmetinizdeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ