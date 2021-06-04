İGA, Dünya Çevre Günü'nde "Kollekt"i hayata geçirecek
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İGA, Dünya Çevre Günü'nde "Kollekt"i hayata geçirecek

İGA, Dünya Çevre Günü'nde 'Kollekt'i hayata geçirecek
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, atık yönetim alışkanlıklarını değiştirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefleyen "Kollekt" uygulamasını, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde başlatacak.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, atık yönetim alışkanlıklarını değiştirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefleyen "Kollekt" uygulamasını, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde başlatacak.

İGA açıklamasına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Politikası ile uyumlu şekilde Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Coca-Cola Vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında tasarlanan "Kollekt", İstanbul Havalimanı'nda da atık yönetim alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçlıyor.

Yolcuların çevreye saygısını gösterebileceği teknolojik bir uygulama olan Kollekt ile havalimanında biriken atıkların anında toplanması amaçlanıyor. Atığını dönüştürebilen havalimanı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İstanbul Havalimanı, böylece atık sistemini de teknolojik bir alt yapıyla destekliyor. Uygulama içerisinde İstanbul Havalimanı'nın haritası detaylıca entegre edildiği için yolcular bulduğu atığı en yakın konteynere götürebilecek.

Havalimanında karşılaşılan atıkların fotoğrafı çekildikten sonra uygulama üzerinde atık türü ve atığın nasıl atılacağı seçiliyor.

Uygulama en yakın konteynere yönlendirme yapıyor. Bu sayede her atık için puan kazanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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