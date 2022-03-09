İGA'dan yolculara "kar" uyarısı - Haberler

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İGA'dan yolculara "kar" uyarısı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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İGA'dan yolculara

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 10 ve 11 Mart tarihlerinde bileti olan yolcuları, kentte etkili olacak kar yağışı nedeniyle havalimanına gelmeden ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri konusunda uyardı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 10 ve 11 Mart tarihlerinde bileti olan yolcuları, kentte etkili olacak kar yağışı nedeniyle havalimanına gelmeden ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri konusunda uyardı.

İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda, "10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmelerini önemle rica ederiz." denildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

İstanbul, Mart, kar, İGA, Güncel, Haberler

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