İGA'dan 'yeni yemek ihalesi' iddialarına yalanlama

20.09.2019 18:25

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, bazı sosyal medya ve dijital platformlarda yer alan havalimanı yemek ihalesinin yenileneceği ve ihaleye çıkılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, son günlerde bazı sosyal medya ve dijital platformlarda gündeme gelen havalimanındaki yemek ihalesinin yenileneceği ve yeni ihaleye çıkılacağı iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Son günlerde çeşitli sosyal medya ve dijital platformlarda 'İstanbul Havalimanı'nın yemek ihalesinin yenileneceğine ve ihaleye çıkılacağına' yönelik asılsız iddialardan dolayı açıklama yapma gereği doğmuştur. Mevcut faaliyet gösteren yemek firması 2029 yılına kadar İstanbul Havalimanı'nın inşaatına ve 25 yıllığına işletmesini üstlenmiş İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'e hizmet vermeye devam edecektir. İGA'nın ismi ile logosunu kullanarak yayınlanan, amacı tamamen dolandırıcılık olan yeni ihaleye çıkıldığı iddialarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA