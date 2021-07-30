İGA'dan Orman Genel Müdürlüğüne 50 bin fidan bağışı
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İGA'dan Orman Genel Müdürlüğüne 50 bin fidan bağışı

İGA'dan Orman Genel Müdürlüğüne 50 bin fidan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarının ardından başlatılan fidan bağışı kampanyasına destek olmak için Orman Genel Müdürlüğü'ne 50 bin fidan bağışında bulundu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarının ardından başlatılan fidan bağışı kampanyasına destek olmak için Orman Genel Müdürlüğü'ne 50 bin fidan bağışında bulundu.

Manavgat ve Marmaris başta olmak üzere son günlerde Türkiye'de peş peşe çıkan orman yangınları sürüyor. Çok sayıda araç ve binlerce personelle yangınlara müdahale devam ederken, bir yandan da yok olan ormanları yeniden ağaçlandırmak için ülke genelinde fidan bağışlarına yönelik kampanya çalışmaları başladı. Bu kapsamda fidan bağışı kampanyasına havacılık sektöründen de destek geldi. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Orman Genel Müdürlüğü'ne fidan bağışında bulunma kararı aldı.

İGA, 50 BİN FİDAN BAĞIŞLAYACAK

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İGA Ailesi olarak, yangınlara karşı canla başla mücadele eden tüm görevli ve gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin ciğerlerinin yeniden nefes almasına katkı sağlamak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne 50 bin fidan bağışı gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Türkiye Havayolu Pilotları Derneği TALPA da, kampanyaya destek verdi. TALPA, orman yangınları sebebiyle zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırması için 5 bin 67 üyesinin her biri adına 1 fidan bağışladı.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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