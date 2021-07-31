İGA'dan Orman Genel Müdürlüğü'ne 50 bin fidan bağışı

Orman yangınlarından sonra ağaçlandırma konusunda başlatılan kampanyaya destek veren İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Orman Genel Müdürlüğü'ne 50 bin fidan bağışı yapacağını duyurdu.

Orman yangınlarından sonra ağaçlandırma konusunda başlatılan kampanyaya destek veren İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Orman Genel Müdürlüğü'ne 50 bin fidan bağışı yapacağını duyurdu.

İGA'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İGA Ailesi olarak, yangınlara karşı canla başla mücadele eden tüm görevli ve gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin ciğerlerinin tekrar nefes almasına katkı sağlamak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne 50 bin fidan bağışı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullanıldı.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yaptığı açıklamada, "Umut olmadan yaşayamayız. Yanan her karışı yeşerteceğiz. Zaman dayanışma ve birlik zamanıdır." dedi.

Öte yandan Türkiye Havayolu Pilotları Derneği TALPA da kampanyaya destek verdi. TALPA, orman yangınları sebebiyle zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırması için 5 bin 67 üyesinin her biri adına 1 fidan bağışladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak