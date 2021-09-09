İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" paylaşımı
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İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" paylaşımı

İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' paylaşımı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda, yolcular "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabiliyor.

İstanbul Havalimanı'nda, yolcular "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabiliyor.

İGA'nın resmi sosyal medya hesabından "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile ilgili paylaşım yapıldı.

Sistemin nasıl kullanıldığını anlatan videonun da yer aldığı paylaşımda, "18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" paylaşımı - Haberler
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