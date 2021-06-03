İGA'dan EURO 2020'de oynanacak Türkiye-İsviçre maçını çekilişle canlı izleme fırsatı
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İGA'dan EURO 2020'de oynanacak Türkiye-İsviçre maçını çekilişle canlı izleme fırsatı

İGA'dan EURO 2020'de oynanacak Türkiye-İsviçre maçını çekilişle canlı izleme fırsatı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İGA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kapsamında, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20 Haziran'da oynanacak Türkiye-İsviçre maçı için çekilişle 2 kişiye çift kişilik davetiye verecek.

İGA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kapsamında, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20 Haziran'da oynanacak Türkiye-İsviçre maçı için çekilişle 2 kişiye çift kişilik davetiye verecek.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 9 Haziran'da sona erecek sosyal medya yarışmasında jüri tarafından bağımsız kriterlere göre seçilecek 2 kişiye çift kişilik Bakü'ye gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, PCR testi ve Türkiye-İsviçre maç bileti hediye edilecek. Kazananlar, 10 Haziran'da İGA'nın Twitter ve Instagram sayfasından duyurulacak.

İGA'dan konuyla ilgili paylaşımında, "Kimler Bakü'de #BizimÇocuklar'ın Avrupa Şampiyonası heyecanına ortak olmak ister? @igairport'u takip et, sayfamızdaki soruları alıntılayarak doğru cevap ver, Türkiye-İsviçre maçına çift kişilik davetiye kazanma fırsatı yakala. Ulaşım, konaklama, maç bileti..." denildi.

Çekilişle ilgili tüm bilgilere, "https://www.istairport.com/tr/duyurular/turkiye-isvicre-maci-sosyal-medya-yarismasi-katilim-kosullari" linkinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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İGA'dan EURO 2020'de oynanacak Türkiye-İsviçre maçını çekilişle canlı izleme fırsatı - Haberler
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