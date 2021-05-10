İGA'dan Engelliler Haftası için özel paylaşım
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İGA'dan Engelliler Haftası için özel paylaşım

İGA'dan Engelliler Haftası için özel paylaşım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Engelli dostu olarak bilinen ve bu konuda ödüllendirilen alan İstanbul Havalimanı, Engelliler Haftası münasebetiyle özel bir video yayınladı.

Engelli dostu olarak bilinen ve bu konuda ödüllendirilen alan İstanbul Havalimanı, Engelliler Haftası münasebetiyle özel bir video yayınladı. Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı videoda, özel ihtiyaç sahibi tüm bireylerin engelsiz seyahat edebilmesi için alınan tüm önlemler anlatıldı.

Engelli yolcuların engelsiz bir şekilde seyahat edebilmeleri için birçok özel uygulamanın hayata geçirdiği İstanbul Havalimanı, geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri töreninde İstanbul Havalimanı 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde birinci seçilmişti. Bu kapsamda özel yolcular için tasarlanan bir çok uygulama, engelli yolculara önemli kolaylıklar sağlıyor.

Projeleri oyuncu Ceyda Düvenci anlattı

Hayata geçirilen projelere yönelik İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA bu kez, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle özel bir video yayınladı. Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci de projeye dahil olarak sunuculuğu üstlendi. Ünlü oyuncunun anlatımıyla İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların sorunsuz seyahati için hali hazırda uygulanan birçok projeyi anlatıldı. Yolcu Deneyimi Dizayn Sorumlusu Hilal Kahraman da eşlik ederek Ceyda Düvenci'ye eşlik ederek projelerin detaylarını aktardı.

Engelsi yolculuk için birçok proje yer alıyor

Engelli yolcuların İstanbul Havalimanı'nda kesintisiz seyahat edebilmeleri için havalimanı otoparkından başlayıp uçağın kapısına gidene kadar 19 ayrı noktada sunulan kılavuz yollar, özel yolcu hizmet noktaları, sesli adımlar, çok özel misafir kartı, ayçiçeği yaka kartı gibi tüm erişilebilir olanaklar, videoda detaylı bir şekilde anlatıldı. - İSTANBUL

İGA'dan Engelliler Haftası için özel paylaşım
İGA'dan Engelliler Haftası için özel paylaşım
İGA'dan Engelliler Haftası için özel paylaşım
İGA'dan Engelliler Haftası için özel paylaşım
İGA'dan Engelliler Haftası için özel paylaşım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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