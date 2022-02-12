İGA'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için reklam filmi

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı reklam filmi yayınlandı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda çekilen reklam filminde, "Her kavuşmada ilk günkü sihirle sevenlerin gününü kutluyoruz. Biz de sizi, sevdiklerinizle kavuşturmayı çok seviyoruz." mesajı veriliyor.

Reklam filmi, geçmişten bugüne havalimanlarındaki kavuşmayı konu ediniyor.