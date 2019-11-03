İGA, Cerebral Palsy'li çocuklar için iyilik peşinde koştu

03.11.2019 13:58

İGA çalışanları ve yöneticileri, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı adına Cerebral Palsy'li çocuklar için "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla hem farkındalık oluşturmak hem de destek toplamak amacıyla 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda yerini aldı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Cerebral Palsy'li çocuk ve erişkinlerin sosyal hayatta daha fazla yer edinebilmeleri için faaliyet gösteren Cerebral Palsy Türkiye ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı; teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cerebral Palsy'li çocukların hayata tutunması amacıyla 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda koşan İGA, çocukların yürüyebilmeleri, konuşup yazabilmeleri, akranları gibi dünyayı keşfedebilmeleri için ihtiyaç duydukları doğru tedaviyi sağlamak ve tedavi gören çocuklara destek olmak için "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla koşarak Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı bünyesinde bir seferde yapılmış en yüksek bağışı toplamayı başardı.



İGA yöneticileri ve çalışanlarının yakınları da bağışlarıyla Cerebral Palsy'li çocuklara destek olurken, dünyada kıtalar arası koşulan ilk yarış olan, Türkiye'nin en geniş katılımlı kitlesel etkinliği Vodafone İstanbul Maratonu'na katılanlar, Asya'dan Avrupa'ya geçerken Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde maratonu tamamladı.



"İGA olarak toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle iyilik peşinde koşuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, İGA olarak ticari faaliyetlerin ötesinde toplumsal alana da fayda sunma yönünde önemli bir sorumluluk taşıdıklarının bilincinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Cerebral Palsy'li çocuk ve erişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlamak için sivil toplum çalışmaları yürüten Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına 41. İstanbul Maratonu'na katıldık. Hedefimiz, Cerebral Palsy'li çocukların rehabilitasyon giderlerine destek olarak sosyal hayatta daha fazla yer edinebilmelerini sağlamak. Bunun için İGA ailesi olarak çalışanlarımızın bulduğu 'Birlikte Güçlüyüz' sloganı ve geniş bir gönüllü katılımıyla, iyilik peşinde koşarak çocuklarımızın hayata tutunmasına destek olduk. Her şey ülkemizin yarınları çocuklarımız için."

Kaynak: AA