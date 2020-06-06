İGA CEO'su Kadri Samsunlu: "Avrupa korona virüs pandemisini bahane olarak kullanıyor"
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İGA CEO'su Kadri Samsunlu: "Avrupa korona virüs pandemisini bahane olarak kullanıyor"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, korona virüs nedeniyle havacılık sektörünün durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bence Avrupa korona virüs pandemisini bahane olarak kullanıyor ve kendi pazarını bir süreliğine korumaya çalışıyor" dedi.

İGA CEO'su Kadri Samsunlu:
06.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:05

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, korona virüs nedeniyle havacılık sektörünün durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bence Avrupa korona virüs pandemisini bahane olarak kullanıyor ve kendi pazarını bir süreliğine korumaya çalışıyor" dedi.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Almanya'nın ulusal gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yeni tip korona virüs (Covid-19) kaynaklı havacılık sektöründeki etkileri üzerine değerlendirmede bulundu. Samsunlu, Avrupa'nın salgınını bahane olarak kullandığını ve kendi pazarını bir süreliğine korumaya çalıştığını belirtti.

"Bence Avrupa korona virüs pandemisini bahane olarak kullanıyor"

İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Bence Avrupa korona virüs pandemisini bahane olarak kullanıyor ve kendi pazarını bir süreliğine korumaya çalışıyor. Mart ayı sonunda ara verilen uçuşlara kaldığı yerden devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Salgın sonrası havacılık sektörüne ilişkin kötümser tahminleri olmadığını ifade eden Kadri Samsunlu, ikinci dalga olmadığı takdirde 2021 yılının sonuna gelindiğinde 2019 yılı seviyelerine tekrar ulaşılabileceğini dile getirdi. İstanbul Havalimanı'nın üçüncü bağımsız pistinin tamamlandığını kaydeden Samsunlu, pistin planlandığı gibi yılın ortasında vaktinde açılacağını ifade etti. "150-200 milyon yolcu hedefimizden vazgeçmiyoruz" diyen İGA CEO'su Kadri Samsunlu, işlerin sadece 18 ay ertelendiğini dile getirdi.

İstanbul Havalimanı'nın büyüklük avantajına vurgu

Aktarma merkezi (hub) havalimanlarının korona virüs salgını sürecinin potansiyel kazananları olduğunu düşündüğünü söyleyen Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğü sayesinde yolcuların güvenliğini daha kolay sağlayabileceklerini belirtti. Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'na gelen her dış hat yolcusuna korona virüs testi yapılacağını ve 2 saat içerisinde bu testlerin sonuçlanacağını da belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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