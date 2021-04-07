İGA, "Büyük Göç'ün ikinci yıl dönümünde hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İGA, "Büyük Göç'ün ikinci yıl dönümünde hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İGA, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle operasyona başlamasının 2. yıl dönümünde "Büyük Göç" isimli videoyu sosyal medyada paylaştı.

Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı
Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu
Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu

İGA, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle operasyona başlamasının 2. yıl dönümünde "Büyük Göç" isimli videoyu sosyal medyada paylaştı.

İGA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan, 6 Nisan 2019'da başarıyla tamamlanan "Büyük Göç" hatırlatıldı.

Türkiye'nin 2 yıl önce dünya havacılık tarihine geçen taşınma operasyonunu hayata geçirdiği aktarılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle operasyona başlamasının 2. yıl dönümü için hazırlanan "Büyük Göç" videosunun Youtube kanalında yayınlandığı belirtildi.

Yaklaşık 16 dakikalık videoda, taşınma sürecinden bazı görüntülerle havalimanının faaliyetleri yer aldı.

İGA, 'Büyük Göç'ün ikinci yıl dönümünde hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
İGA, 'Büyük Göç'ün ikinci yıl dönümünde hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
İGA, 'Büyük Göç'ün ikinci yıl dönümünde hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
İGA, 'Büyük Göç'ün ikinci yıl dönümünde hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Esra Erol Burak Deniz Bahar Candan Semiramis Pekkan
Spor Diego Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İGA, "Büyük Göç'ün ikinci yıl dönümünde hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:45:58. #1.14#
title