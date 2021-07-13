İGA, 5,8 milyar Euro borcunu refinanse etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İGA, 5,8 milyar Euro borcunu refinanse etti

İGA, 5,8 milyar Euro borcunu refinanse etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kreditörlerle yaptığı görüşme sonrası 5,8 milyar Euro borcunu refinanse etti.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kreditörlerle yaptığı görüşme sonrası 5,8 milyar Euro borcunu refinanse etti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, mevcut kreditörlerle gerçekleştirdiği görüşme sonucunda anlaşmaya vararak 5,8 milyar Euro borcunu refinanse etti. Mayıs ayında yapılan anlaşmayla kredinin vadesinin iki yıl uzatıldığı ve faizinin de düşürüldüğü öğrenildi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Binlerce çekirge İstanbul Havalimanı'nı istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı
Binlerce çekirge İstanbul Havalimanı'nı istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Levent Yüksel Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Alper Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İGA, 5,8 milyar Euro borcunu refinanse etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 19:31:54. #1.14#

title