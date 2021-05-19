İGA, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı
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İGA, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

İGA, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

İGA'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir yolculuk, bir ulusun kaderini değiştirdi. Kararlılıkla çıktığı bu yolda, korkmadan ve inançla yürüyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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