İftira suçundan aranan şüpheli tutuklandı
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İftira suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iftira suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

14.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:31
İftira suçundan aranan şüpheli tutuklandı

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iftira suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca iftira suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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