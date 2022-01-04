'İftira attım' dedi; eşi kızına cinsel istismardan ceza alınca sinir krizi geçirdi

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de kızı R.U.'ya (9) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu N.U. (31), 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası hem sanık hem de şikayetini geri çeken eşi F.A. sinir krizi geçirdi.

Geçen yıl 13 Temmuz'da F.A., polise giderek kocası N.U.'nun kızı R.U.'ya cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan N.U. tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından N.U. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık N.U., avukatı Özge Küçükyazı ve müşteki F.A. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Tercüman eşliğinde savunma yaparak, suçsuz olduğunu ve kendisine iftira atıldığı belirten sanık N.U. "O benim evladım. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Eşim bana iftira attı. Beraatimi istiyorum" dedi.

Taraflar güçlükle mahkeme salonunda çıkartılırken, sanık ile şikayetçi uzun süre adliye koridorunda bağırdı.

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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