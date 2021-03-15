İftihar Köksal kimdir? İftihar Köksal kaç yaşında, nereli? İftihar Köksal hayatı ve biyografisi!

Sağlık gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İftihar Köksal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İftihar Köksal kaç yaşında, nereli? İftihar Köksal hayatı ve biyografisi! İftihar Köksal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İftihar Köksal hakkında araştırmalar yapılıyor. İftihar Köksal kimdir? İftihar Köksal kaç yaşında, nereli? İftihar Köksal hayatı ve biyografisi!

İFTİHAR KÖKSAL KİMDİR?

1981 yılında Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ünvanını aldı.

1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne öğretim görevlisi olarak atandı ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarını ve daha sonra Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesini kurdu.

1988 yılında Yardımcı Doçent, 1992 yılında Doçent, 1998 yılında Profesör oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde Yüksek Okul Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı, Rektör Yardımcılığı, Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanlığı gibi çok sayıda idari görevde bulundu.

Çok sayıda bilimsel toplantı düzenledi. İkiyüzden fazla kongre, simpozyum, panel ve konferansta konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev aldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergiye editörlük ve danışmanlığının yanı sıra 20 tezde tez yöneticiliği yaptı. Çok sayıda ulusal ve uluslarası proje ve faz çalışması yürüttü ve yürütmeye devam etmektedir. Başarılı bir FDA denetlemesi geçirmiştir.

Özel ilgi alanları viral hepatitler, febril nötropeni, antibiyotiklerin klinik kullanımı, kırım kongo kanamalı ateşi ve yoğun bakım infeksiyonlarıdır.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 82 yayını ve 48 yurt dışı bildirisi, 170 dolayında yurt içi yayını, ikisi viral hepatitlerle ilgili 5 kitabı ve 53kitap bölümü mevcuttur.

EĞİTİM

• 1992 Amerika Birleşik Devletleri Texas Technical University Medical School

• 1987 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

• 1981 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

İŞ DENEYİMİ

• 2020 - HalenAcıbadem Sağlık Grubu

• 2018 - 2020Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi Direktörü

• 2001 - 2015Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığı

• 1998 - 2020Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Prof.Dr.

• 1992 - 1998Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Doç. Dr.

• 1988 - 1992Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Yard. Doç. Dr./ Kurucu