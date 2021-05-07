İftarlıklar Başkan Dündar'dan
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İftarlıklar Başkan Dündar'dan

İftarlıklar Başkan Dündar'dan
Bültenler - Haberler | Güncel

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi'nin iftarlık dağıtım noktalarından olan Eskici Mehmet Dede Aşevi ve Somuncu Baba Evi'ni ziyaret ederek vatandaşlara içerisinde 3 çeşit yemeğin bulunduğu iftar paketlerinden dağıttı.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün Elmasbahçeler Otoparkı, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi, Soğanlı Kültür Merkezi ve Sakarya Kimsesizler Aşevi olmak üzere 5 noktada 2 bin 500 kişiye iftarlık dağıtıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Osmangazi Belediyesi'nin iftarlık dağıtım noktalarından olan Eskici Mehmet Dede Aşevi ve Somuncu Baba Evi'ni ziyaret etti. Başkan Dündar ve Ufuk Cömez,vatandaşlara Osmangazi Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde 3 çeşit yemek bulunan iftarlıklardan dağıttı. Son iki yıldır pandemi nedeniyle vatandaşlarla birlikte kalabalık sofralarda iftar yapamıyor olmanın burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Osmangazi'de sofralar ayrı, gönüller bir'. İnşallah, bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde geçirdiğimiz son Ramazan ayı olur. Gönlümüz, iftar sofralarında vatandaşlarımızla birlikte olabilmekten yana" dedi.

Pandemi nedeniyle yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı Ramazan ayını geçtiğimiz yıllara göre daha farklı yaşamak durumunda kaldıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Maalesef iki yıldır vatandaşlarımızla aynı sofralarda buluşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşayamıyoruz. Sofralarımız ayrı olsa da gönüllerimiz bir. Ramazan dolaysıyla her gün 5 noktada 2 bin 500 vatandaşımıza iftarlık dağıtıyoruz. Bu noktalardan ikisi olan Eskici Mehmet Dede Aşevi ve Somuncu Baba Evi'ni ziyaret ederek yüzlerce vatandaşımıza iftarlık yemek verdik. Somuncu Baba Evi'nde Ramazan ayı dışında da her gün ücretsiz olarak ekmek dağıtımı yapıyoruz. İnşallah Ramazan ayının bereketi, coşkusu, heyecanı, birliği 12 aya yansır. En kısa sürede pandemiden kurtulduğumuz günlere ulaşırız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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