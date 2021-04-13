İFTARINI YAPAN AŞI OLMAYA GİTTİ

ANTALYA'da iftar sonrası aşı uygulaması bugün başladı.

ANTALYA'da iftar sonrası aşı uygulaması bugün başladı. Kepez Devlet Hastanesi'nden iftar sonrası için randevu alan 217 kişi aşı oldu.

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama programı ocak ayından bu yana devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hastanelerde iftar sonrasında da aşılama işlemlerine başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aşı olmanın orucu bozmayacağı yönündeki açıklamasına rağmen oruç tutan yüzlerce kişi, aşı olmak için iftar sonrasında hastanelere gidiyor.

32 aşı odasıyla her gün 1000'in üzerinde kişiye Sinovac ve Biontech aşılarının uygulandığı Kepez Devlet Hastanesi'nde iftar sonrasında saat 22.45'e kadar aşılama işlemi devam ediyor. Oruçlarını açan veya işlerinden yeni çıkan vatandaşlar akşam saatlerine aldıkları randevularına gelerek aşı oluyor. Ramazan ayının ilk iftarı sonrasında randevu alan 217 kişi, koronavirüs aşısı olmak için hastaneye geldi.

Turizm sektöründe çalışan ve bu nedenle aşıda öncelikli olan Metin Eren, 'Orucumu açtıktan sonra gelmek için bu saati tercih ettim. Daha uygun olacağını düşündüğüm için geldim. Turizm sektöründe çalıştığım için bu sıralarda işlerimiz yoğun, hem işimi aksatmadım hem ibadetimi yaptım. Orucu bozmayacağı yönünde açıklama yapıldı ama yine de orucumu açtıktan sonra daha iyi olacağını düşündüğüm için bu saati seçtim' dedi.

Kronik rahatsızlığı nedeniyle aşıda öncelikli olan ve iftar sonrasında aşı olmaya gelen Saniye Duran, 'Oruçluydum, orucumu açtım öyle aşı olmaya geldim. Orucumun bozulmasından şüphe duydum o nedenle emin olmak için iftarımı yapıp öyle geldim' diye konuştu.

Kepez Devlet Hastanesi Aşılama Birim Alan Sorumlusu Doktor Gülnur Kocabıyık, 'Randevularını alan hastalarımızı, 32 aşı odamızda aşılamaya devam ediyoruz. Hem Sinovac hem de Biontech aşıları için randevularımız var. Saatlik randevularımızı oluşturup planlı bir şekilde yürütüyoruz. Burada kalabalık oluşmasını istemiyoruz. Gündüz saatinden bu yana aşılamamız devam ediyor. Oruç tutan bazı hastalarımız da iftar sonrasında gelmeyi tercih etti. Hem gece, hem gündüz görevimizin başındayız' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı