İftarını açan kan bağışına koştu
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İftarını açan kan bağışına koştu

İftarını açan kan bağışına koştu İhsaniye ilçesi kan vermede rekor kırdı, 4 saatte 55 ünite kan bağışı yapıldı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iftar sonrasında Kızılay'ın açtığı kan bağış noktasına akın eden vatandaşların yoğun ilgisi ile 4 saat gibi kısa sürede 55 ünite kan bağışı yapıldı.

İftarını açan kan bağışına koştu
14.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:29

İftarını açan kan bağışına koştu

İhsaniye ilçesi kan vermede rekor kırdı, 4 saatte 55 ünite kan bağışı yapıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iftar sonrasında Kızılay'ın açtığı kan bağış noktasına akın eden vatandaşların yoğun ilgisi ile 4 saat gibi kısa sürede 55 ünite kan bağışı yapıldı.

Covid-19 salgını sonrasında Kızılay'ın kan stoklarının azalması ile yapılan kan bağışı kampanyaları sonuç vermeye devam ediyor. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Kızılay, kan bağış noktasına rekor bağış gerçekleşti. İftardan sonra gerçekleşen kan bağışına, imamlar, öğretmenler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Yetkililer 4 saat içerisinde 55 ünite kan bağışının alındığını belirterek İhsaniye ilçesinde kan bağışına yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

"Kan vermek orucu bozmaz"

İhsaniye İmam Hatip Lisesi Müdürü Serdar Üstüntaş, "Razaman ayında herkesin kendi bir düşüncesi var endişesi var kan vermek orucu bozar diye bu tam tersi bir düşünce oruç tutarken kan vermek oruç tutmayı bozmaz aksine Kızılay'ın bu kan için ihtiyaç duyduğu dönemde tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum diyerek benim bu 6. kan verişim" dedi.

"Bir cana kurtaran bütün canı kurtarmıştır"

Yaylabağı merkez cami imamı Fatih Akkaya, "Kızılay'ımızın kan verme kampanyası için geldik, bu mübarek Ramazan akşamında inşallah kanlarımız hasta kardeşlerimize fayda sağlar. Bir canı kurtaran bütün canı kurtarmıştır, bir cana kıyan bütün cana kıymıştır düstürüyla bütün kardeşlerimizi kan vermeye davet ediyoruz diyerek kendisinde sürekli düzenli olarak kan veriyorum" diye konuştu.

Gazlıgöl Fatih Camii İmam Hatibi Mahmut Karakaş da vatandaşlara seslenerek, "Bütün kardeşlerimizi kan bağışında bulunmalarını istiyoruz güzel bir hizmet" dedi.

Kızılay Doktoru Anıl İnan ise "İhsaniye'ye biz 2 hafta da ya da 3 hafta da bir geliriz. Fakat bugün tarihinde en inanılmaz kan bağışı oldu. Daha önce bu kadar kan bağışı görmemiştik. İhsaniyeli vatandaşlarımıza buradan teşekkür ediyoruz" dedi.

İftarını açan kan bağışına koştu

Kaynak: İHA

Manşet

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