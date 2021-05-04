İftarı beklerken yaslandıkları balkon duvarı devrildi: 3 yaralı
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İftarı beklerken yaslandıkları balkon duvarı devrildi: 3 yaralı

İftarı beklerken yaslandıkları balkon duvarı devrildi: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde evlerinde iftarı bekleyen 3 kişi, yaslandıkları balkon duvarının devrilmesi sonucu yaralandı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde evlerinde iftarı bekleyen 3 kişi, yaslandıkları balkon duvarının devrilmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gök Sokakta meydana gelen olayda Z.Ş., oğlu M.Ş. ve gelini A.Ş. ile 1. kattaki evlerinin balkonunda iftarı beklerken, yaslandıkları balkon duvarı devrildi. Duvarın devrilmesi sonucu yere düşen aile bireyleri hafif yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tomarza devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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