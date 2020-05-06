"İftarda ağır tatlılar yememeliyiz"
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"İftarda ağır tatlılar yememeliyiz"

06.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:25

İftarda hamur tatlıları yerine ballı yoğurt gibi hafif ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, bal ve arı ürünleriyle yapılmış özel karışımları önerdi.

İftarda hamur tatlıları yerine ballı yoğurt gibi hafif ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, bal ve arı ürünleriyle yapılmış özel karışımları önerdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle alışılmışın dışında geçirilen Ramazan ayı bu sene kısmen hareketsiz yaşanıyor. Sosyal hayatın durması, çalışma hayatının eve taşınması ve bazı yaş gruplarının sokağa çıkamaması, hareketli yaşamı en çok kısıtlayan sebeplerin başında geliyor.

"Bu sene alışılmışın dışında, hareketin kısıtlı olduğu ve kalabalık sofraların kurulamadığı bir Ramazan geçiriyoruz" diyen Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, kilo sorunu yaşamamak için beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. İftarda yenen ağır tatlılara dikkat çeken Aksoy, şerbetli tatlıların, özellikle hareketsiz geçirilen bugünlerde daha fazla kilo almaya sebep olacağını ifade etti. İftar sonrasında metabolizmayı yormamak adına ballı yoğurt gibi hafif ve hazmı kolaylaştıran tatlıların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, şunları söyledi: "Ramazan'da evde hareketsiz kalanlar, iftarları daha hafif geçirmeli ve ağır tatlılardan uzak durmalı. Sahurda iştah sorunu yaşayanlar yemeğe başlamadan önce, bir bardak suya bir kaşık ham bal karıştırarak midelerini yemeğe hazırlayabilir. Sahur sofralarında da aşırıya kaçmamak gerekir. Besin değeri yüksek ve doğal gıdalar tercih edilmelidir. Kalitesi laboratuvar testleriyle ispatlanmış, uzmanların belirttiği değerleri taşıyan katkısız ham bal, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilir. Gece yeme alışkanlığı olmayanlar ve sahur yapamayanlar bal karışımlarını tercih edebilir. Katkısız ham bal, polen arı sütü ve propolis ile hazırlanan bu karışımlar, yüksek oranda protein, vitamin, enzim ve mineral içerir. Doğru şekilde yapılmış bir karışımdan, 2 tatlı kaşığı yiyen uzun süre açlık yaşamaz."

DOĞRU KARIŞIM NASIL HAZIRLANIR?

Bal ve arı ürünleriyle yapılan karışımlarda oranlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Aksoy, kendi karışımlarının tarifini de paylaştı: "40 yıllık deneyim sonucu Etabal olarak biz kendi yaptığımız vücudu zırhlayan karışımda; 500 gram saf ham bal, 100 gram polen, 100 gram arı sütü ve 20 gram propolis kullanıyoruz. Bu oranlar en ideal ürünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Vücudu zırhlayan kür olarak nitelendirdiğimiz bu ürün, gün içinde zorlanmanın önüne geçecektir."

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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