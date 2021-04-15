İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı
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İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yanarak kullanılamaz hale geldi.

İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 19.45 sıralarında Mesudiye mahallesi Çiftlik sokakta meydana geldi.

Tuncay Ferik yönetimindeki 16 AEK 889 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Yoğun dumanı gören sürücü aracı park edip yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı
İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı
İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı
İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı
İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı
İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı
İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı
İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı
İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı
İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı
İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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