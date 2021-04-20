İftara yetişemeyenlere sıcak çorba ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İftara yetişemeyenlere sıcak çorba ikramı

İftara yetişemeyenlere sıcak çorba ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi, 2 ayrı noktada konuşlandırdığı otobüslerde iftara yetişemeyen vatandaşlar için çorba, su ve ekmek dağıtıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 2 ayrı noktada konuşlandırdığı otobüslerde iftara yetişemeyen vatandaşlar için çorba, su ve ekmek dağıtıyor.

Ramazan ayının başlaması ve pandemi tedbirlerinin arttırılması nedeniyle iftar saatinde kentte yaşanan ulaşım yoğunluğunda orucunu açmak için evlerine yetişemeyenlerin yardımına Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri yetişti.

D-400 Karayolu Dörtyol Kavşağı'nda konuşlandırılan otobüs ile ezan saatinde toplu taşıma araçlarında ve yollarda olanlara iftarlarını açması için su, ekmek ve çorba dağıtılıyor. İş çıkışı evine yetişemeyen toplu taşıma araçlarında ve yollarda olan vatandaşlar Büyükşehir ekiplerinin dağıttığı sıcak çorbayla orucunu açıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi merkez otogarda da aynı uygulamayı yapıyor. Şehirlerarası yolculuk nedeniyle otobüslerde bulunan ve iftarlarını bu araçlarda açan yolcular ile otogarda bulunan esnafa sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriliyor. - ADANA

İftara yetişemeyenlere sıcak çorba ikramı
İftara yetişemeyenlere sıcak çorba ikramı
İftara yetişemeyenlere sıcak çorba ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

9.Gün sahur menüsü! 21 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan sahur menüsü
9.Gün sahur menüsü! 21 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan sahur menüsü
8.Gün iftar menüsü! 20 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü
8.Gün iftar menüsü! 20 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü
9 yaşındaki çocuğun yanağındaki işaretle ilgili sorusu Nihat Hatipoğlu'nu güldürdü
9 yaşındaki çocuğun yanağındaki işaretle ilgili sorusu Nihat Hatipoğlu'nu güldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İftara yetişemeyenlere sıcak çorba ikramı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:34:56. #1.16#

title