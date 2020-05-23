İftara saatler kala yangın
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İftara saatler kala yangın

İftara saatler kala yangın Bursa Orhangazi'ye bağlı Üreğil Mahallesi'nde iftara yarım saat kala çıkan yangın evi küle döndürdü.

23.05.2020 00:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:20

İftara saatler kala yangın

BURSA - Bursa Orhangazi'ye bağlı Üreğil Mahallesi'nde iftara yarım saat kala çıkan yangın evi küle döndürdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye dairesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, evin yaşlı çifti ise yanan evlerinin yanında gözyaşı döktü.

Yangın saat 19.45 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Üreğil Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İsmet Mutluay'ın eşi Şerif Hanım Mutluay'ın evin bahçesinde olduğu esnada evin girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını farkeden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevreden gelen vatandaşların da müdahale ettiği yangın kısa sürede tüm evi kapladı.

Büyük panik yaşanırken, yangın kısa sürede tüm evi sardı. Ev sahipleri İsmet ve Şerif Mutluay yanan evlerini gözyaşları içinde izledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonrasında kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri ise ev sahiplerine müdahalede bulundu. Yangında tüm ev küle dönerken, Jandarma ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

İftara saatler kala yangın

Kaynak: İHA

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