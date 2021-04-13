İftar yemeklerini Halileye Belediyesi'nden
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İftar yemeklerini Halileye Belediyesi'nden

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İftar yemeklerini Halileye Belediyesi'nden

Şanlıurfa'da Haliliye İlçe Belediyesi, günlük sıcak yemek hizmetinden yararlanan 706 aileye, Ramazan Ayında da desteğini devam ettiriyor.

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Şanlıurfa'da Haliliye İlçe Belediyesi, günlük sıcak yemek hizmetinden yararlanan 706 aileye, Ramazan Ayında da desteğini devam ettiriyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "gönüllere dokunuyoruz" sloganıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, gönüllere dokunmaya, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Yapılan başvurular neticesinde komisyonca belirlenen ailelere, günlük sıcak yemek dağıtımında bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan Ayı ile birlikte de ailelerin iftarlıklarını evlerine ulaştırıyor. 706 aileye günlük 3 bin 248 kişilik yemek dağıtımında bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, aileleri kapı kapı dolaşarak sefertasını teslim ediyor.

İftar yemekleri Haliliye Belediyesinden gelen aileler, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

İftar yemeklerini Halileye Belediyesi'nden
İftar yemeklerini Halileye Belediyesi'nden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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