İftar yemekleri kapılarına kadar ulaştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İftar yemekleri kapılarına kadar ulaştırılıyor

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

İftar yemekleri kapılarına kadar ulaştırılıyor Tokat Belediyesi Ramazan ayı dolayısı 3 çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahibi ailelerin kapıların kadar ulaştırıyor.

Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

İftar yemekleri kapılarına kadar ulaştırılıyor

TOKAT - Tokat Belediyesi Ramazan ayı dolayısı 3 çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahibi ailelerin kapıların kadar ulaştırıyor.

Türkiye'de korona virüs salgını dolayısı ile iftar çadırlarının kurulamadığı ikinci Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere belediyeler destek oluyor. Tokat Belediyesi sosyal tesislerinde 500 kişilik yemek hazırlanıyor. Özenle hazırlanarak paketlenen 3 çeşit yemek ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar ulaştırılıyor. İftar sofralarına yetiştirilen sıcak yemek servisinde yaşlı, engelli yalnız yaşayanlar öncelik veriliyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, on bir ayın sultanı Ramazan ayında belediye olarak insanların yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Ramazan öncesinde mahalle muhtarları ile yapılan istişareler sonucu evinde yemek yapmayan kişilerin tespit edildiğini belirten Başkan Eroğlu, "Yaşlı, yatalak olan veya evde tek olan ve yemek yapma noktasında problem yaşayan yaklaşık 500'e yakın vatandaşımıza biz de sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Üç çeşitten oluşan yemeklerimizi ihtiyaç sahibi ailemizin kapısına kadar götürüyoruz. Gittiğimizde yaşlı teyzelerimizi görüyoruz. Belki eşi vefat etmiş, kimsesi olmayan bir amcamızı görüyoruz. ve onların o mutluluğu o sevinci onların o duası gerçekten çok eşsiz anlatılmaz tarif dahi edilemez" dedi.

Başkan Eroğlu, bağış yapanların yardımlarını da ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırdıklarını belirterek, "Ramazanı şerifte insanlar fitreni vermek istiyorlarsa veya nakit olarak zekatlarını vermek istiyorlarsa veya yaptırmış oldukları gıda paketleri var da bunların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istiyorlarsa bu çalışmamız da var. Şimdiden hayırseverlerimizin gıda paketleri gelmeye başladı. Biz de onlardan almış olduğumuz o gıda paketlerini en uygun şekilde, en ihtiyaçlı insanlarımıza da yine ekiplerimizle dağıtıyoruz. Bunun haricinde biz belediye olarak 5 bine yakın yine gıda paketi ayrıca dağıtmış olacağız. Ramazan'ın iki gün öncesinden başladık, bu çalışmalar şu anda süratle devam ediyor" diye konuştu.

İftar yemekleri kapılarına kadar ulaştırılıyor
İftar yemekleri kapılarına kadar ulaştırılıyor
İftar yemekleri kapılarına kadar ulaştırılıyor
İftar yemekleri kapılarına kadar ulaştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Cüneyt Çakır Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İftar yemekleri kapılarına kadar ulaştırılıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 19:54:54. #1.15#

title